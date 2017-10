publié le 19/10/2017 à 10:03

Google vient de publier la liste des dix questions les plus posées sur Internet. Surprise : en tête, on trouve "Comment faire un nœud de cravate ?". Soudain François Hollande apparaît. "Je crois que c'est de ma faute", concède l'ancien président imité par Laurent Gerra. Et de s'expliquer : "Pendant cinq ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers". Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il a été le seul à avoir placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet, il répond : "Ah non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Résultat : tout est allé de travers, même le nœud !".



Parmi les questions les plus posées sur Internet, on trouve aussi "Comment tomber enceinte ?". Là, c'est Michel Chevalet qui intervient. "Tomber enceinte, comment ça marche ? Pour y répondre, je vous ai amené une maquette. Prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule", commence à expliquer le journaliste scientifique, lui aussi imité par l'humoriste.

La septième question la plus posée sur Internet est "Comment faire les pancakes ?". Ce qui fait réagir Céline Dion, imitée par Laurent Gerra. "Comme tu le sais, dans ma Belle province, on adore les pancakes. Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux", raconte-t-elle. Elle avoue préparer ces sucreries pour son jeune danseur vigoureux, "mon Pépé Munoz".