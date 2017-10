publié le 17/10/2017 à 10:13

François Hollande a tenu mardi 17 octobre une conférence à Séoul sur les enjeux géopolitiques mondiaux. C'était une première pour l'ancien président qui a donc demandé conseil à celui qui, depuis qu'il n’est plus à l'Élysée, est un conférencier grassement rémunéré, à savoir Nicolas Sarkozy. Il frappe à la porte. "Qui que c'est qui vient me déranger alors que je suis en train de faire les factures de mes clients des hôtels internationals que je dirige ?", lance l'ex-hôte de l'Élysée entre 2007 et 2012, imité par Laurent Gerra. Quand son successeur décline son identité, Nicolas Sarkoy rétorque : "Je t'avais reconnu : toujours la cravate de travers et une tâche du repas de la veille sur le col. Cela ne t'a pas suffi de m'humilier sur le perron de l'Élysée, il y a cinq ans ? Faut que tu viennes me provoquer jusqu'ici alors que j'ai même pas encore livré le room service du client de la 123 !".



Quand François Hollande - lui aussi imité par l'humoriste - lui annonce qu'il allait donner une conférence sur la géopolitique mondiale, son interlocuteur s'amuse : "Toi ? Sur la géopolitique mondiale ? C'est un peu comme si qu'on demandait à Gilbert Montagné d'animer une conférence pour les opticiens !". Et de lui demander combien il a demandé pour faire cette conférence. "Euh, rien !", répond Hollande. "Ton ennemi c'est la finance, tout s'explique ! Mais quel pignouf !", moque Nicolas Sarkozy.

"Comme je suis un ex-président normal, je vais voyager sur Ryanair. Et ce sera vraiment un voyage, car, pour aller à Séoul, j'ai quatre escales : Helsinki, Clermont-Ferrand, Sydney et Saint-Étienne. Mais par contre, j'ai demandé là-bas à avoir buffet à volonté, je ne vais pas me priver sur les sushis", raconte François Hollande, toujours imité par Laurent Gerra.



"Des sushis à Séoul ? Tu confonds, c'est au Japon qu'on mange des sushis", le reprend Sarkozy. "Ben quoi, Séoul c'est pas au Japon ?", lui demande Hollande. "Ouh la la, ben décidément, c'est pas gagné cette conférence. Tu sais quoi ? Je vais y aller à ta place. Concentre-toi sur ton club de boules à Tulle, moi je m'occupe de l'international", lui dit son interlocuteur.