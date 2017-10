publié le 16/10/2017 à 09:27

Emmanuel Macron était interrogé dimanche 15 octobre sur TF1 par Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray et David Pujadas. Voyons comment s'est passé le retour du président de la République à son domicile après cet entretien-événement. "Brigitte, Brigitte ! Alors tu m'as trouvé bien ?", lance à son épouse le chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "De quoi me parles-tu, Emmanuel ?", lui demande-t-elle, elle aussi imitée par l'humoriste. Quand il lui rappelle qu'il était à la télévision, elle lance : "Moi tu sais, le dimanche soir, après Michel Drucker et la soupe, je regarde Les enquêtes de Murdoch sur la 3". Ce qui fait ronchonner son mari, qui lâche un "Eh ben merci, ça fait plaisir !"



Quand sa femme lui demande comment cela s'est passé pour lui, il répond : "Super ! Pujadas, je l'ai totalement manipulé. Faut dire, j'ai l'habitude de jouer avec des Playmobils ! Quant à Gilles Boulot, je lui ai fait comprendre que s'il voulait en avoir encore, du boulot, il avait intérêt à être gentil avec moi". Comme Emmanuel Macron n'évoque pas ("comme par hasard !") Anne-Claire Coudray, elle le tance : "Emmanuel, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement : tu lui as fait des œillades, n'est-ce pas ?".

"Emmanuel, entre deux enquêtes de Murdoch, j'ai eu le temps d'utiliser la zapette ! Non mais qu'est-ce qu'elle te veut, cette gamine ? Je l'ai vue, hein, te faisant des gestes obscènes avec son stylo Bic ! Et puis Monsieur-le-président-par-ci, Monsieur-le-président-par-là", tonne Brigitte Macron, toujours imitée par Laurent Gerra. "Mais c'est normal ! Parce que je suis président", se défend-il.