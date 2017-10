publié le 18/10/2017 à 09:53

C'est Patrick Sébastien qui est notamment imité par Laurent Gerra ce mercredi 18 octobre. "Depuis que j’ai mis le doigt en littérature avec la publication de mon livre philosophique sur le bonheur, j'ai décidé de consacrer ma vie aux livres", explique l'animateur. "Et cela va se traduire par des émissions littéraires ?", lance Mademoiselle Jade. "Tu as tout compris. J'ai amené avec moi un pilote d'émission que je vais présenter à Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, qui sera sensible à ma quête de sens. Et tu as vu, j'ai pas dit à ma quéquette de sens !", lance-t-il.



Comment va donc s'appeler cette émission ? "Comme je pète pas plus haut que mon cul, je vais pas appeler ça Bouillon de culture comme Pivot, mais Couillon de culture", argue Patrick Sébastien. Il reçoit notamment Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq et Jean d'Ormesson. "C'est des mecs, y se sont enlevés la plume qu’ils avaient dans le cul pour s'en servir à écrire des livres vachement humanistes", poursuit-il.

"Je commence avec toi, Michel. J'ai adoré ton livre Les parties de cul élémentaires, qui raconte, si j'ai bien compris, ton expérience chez Denise", lance l'animateur, toujours imité par l'humoriste. "Euh non, c'est pas ça. Mais vous pourriez monter la température du studio parce que j'ai froid", demande l'écrivain imité par Laurent Gerra.