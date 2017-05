Laurent Gerra imitant Brigitte Macron : "Il est temps qu’on aille habiter à l’Elysée !"

publié le 22/05/2017 à 12:42

Depuis l'investiture, le nouveau Président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte n’ont toujours pas quitter leur appartement personnel. Ce qui, comme l’a révélé la presse, n’est pas sans poser des problèmes de voisinage.



"Emmanuel, Emmanuel ! Lave-toi les mains, c’est l’heure de passer à table !", lance Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Voilà, voilà, Brizitte, z’arrive ! Qu’est-ce qu’on mange ?", trépigne son mari. "On finit les cakes aux olives et les quiches aux poireaux", rétorque Brigitte Macron au président, manifestement déçu de manger le même plat depuis trois jours.

"Qu’est-ce que tu veux que je te dise..., s'agace la première dame. Je les avais faits pour la fête des voisins de vendredi et personne n’est venu. Ils sont tous excédés par les mesures de sécurité. Madame Goutard, du deuxième, s’est fait fouillée 3 fois hier. Il est temps qu’on aille habiter à l’Elysée", insiste Brigitte Macron.