publié le 18/05/2017 à 10:09

C'est Jean-Pierre Raffarin qui est le premier imité par Laurent Gerra ce jeudi 18 mai. Que pense-t-il de la composition du nouveau gouvernement. "J'ai chaussé mes lunettes demi-lune et j'ai épluché attentivement aussi bien la liste des ministres que celle des secrétaires d'État, et je n’ai pas vu une seule fois apparaître mon nom", constate l'ancien premier ministre. En conçoit-il de l'amertume ?, lui demande Mademoiselle Jade. "Aucune amertume ! Fidèle à ma positive attitude, je vous rappelle que je suis totalement désintéressé, et je ne voudrais pas que le Président Emmanuel, que je soutiens ardemment, se sente redevable envers moi de quoi que ce soit", dit-il.



Quels vœux formulez-vous pour ce nouveau gouvernement et pour le premier ministre en particulier ? "Ce n'est pas seulement à notre nouveau premier ministre et à notre cher et jeune Président que vont tous mes vœux de réussite. Aujourd'hui, c'est à Brigitte que je pense. Oui, Bibi ! Notre chérie Bibi, notre première dame", clame Jean-Pierre Raffarin, toujours imité par l'humoriste.

"Brigitte Macron a, comment dire, la classe, la maturité, l’expérience, la longévité. Bref, toutes les qualités requises (à part l'embonpoint) pour faire un bon sénateur ou plutôt une bonne sénatrice. C'est pourquoi je souhaite qu'elle soit immédiatement nommée par ordonnance sénatrice du Touquet, sa ville de prédilection", lance-t-il.