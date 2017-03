Laurent Gerra imitant Alain Juppé : "On arrête les conneries, sinon je vote Mélenchon !"

et Jade

publié le 07/03/2017 à 09:38

C'est Alain Juppé qui est le premier imité ce mardi 7 mars par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade le salue, le maire de Bordeaux fulmine. "Qu'est-ce qu’y a encore ? Vous ne lâchez jamais le morceau, vous les journalistes ! Ras-le-bol !", peste-t-il. "Nous voulions juste savoir dans quel état d'esprit vous allez vous rendre à votre réunion de mercredi avec Nicolas Sarkozy et François Fillon", lui demande son interlocutrice.



"Ah, ils commencent à bien tous me faire chier avec leurs réunions ! Puisque que l'escroc de la Sarthe a été réélu à l’unanimité, je ne vois pas pourquoi ils veulent qu’on se réunisse. Ils n'ont rien d’autre à foutre ?", éructe l'ancien premier ministre, toujours imité par l'humoriste. "L'unanimité, c'est fastoche avec des opposants qui n'étaient pas là ! Je t'en foutrais moi de l'unanimité de mes deux. Non mais quel gâchis, bande de tarés !", s'emporte-t-il.

"Pendant que je vous tiens, je compte sur vous pour dire à vos collègues que ce n'est pas la peine de rediffuser Ambition intime avec Karine Le Marchand pour les trente ans de M6. On arrête les conneries, sinon je vote Mélenchon !", avertit Alain Juppé.