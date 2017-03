publié le 01/03/2017 à 09:42

Nicolas Sarkozy (alias Don Sarkoleone), désormais retiré de la vie publique, reste néanmoins influent pour sa famille politique. C'est dans le plus grand secret qu’il reçoit ses anciens alliés, qui viennent lui demander conseil. Voici l’enregistrement d’une récente rencontre avec Jean-Pierre Raffarin (alias Don Raffarino), sur fond de la musique du Parrain. Ce dernier, imité par Laurent Gerra, toque à la porte. "Qui c'est qui vient encore me déranger ?", lance l'ancien chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste. "C’est moi, Don Sarkoleone ! C'est urgent, j’ai besoin de tes conseils Don Nico", répond le visiteur.



"Ah, c’est toi Don Raffarino ! Mais tu sais bien que toutes ces histoires, ça m'intéresse plus. J'ai des hôtels tout partout à m’occuper", peste l'hôte. "Pardonne-moi d’insister, Don Sarkoleone, mais je sais que tu restes le capo di tutti capi, le chef de tous les chefs", le flatte Don Raffarino. "Ah, la mémoire te revient, tu te souviens qui est le parrain de notre famille. Agenouille-toi et embrasse ma bague", lui ordonne Don Sarkoleone.

Mais quelle est donc l'objet de cette visite ? "C'est à cause de Don Fillono della Sartha. Il fonce droit dans le mur, il annule le Salon de l'Agriculture, le temps presse. Si encore il était seul avec Donna Pénélopé, mais c’est toute notre famille qu'il entraîne au désastre", se désole Don Raffarino. "Notre ancien parrain, Don Chiraco, que j’ai combattu mais que je respecte, disait : 'Un chef doit savoir cheffer'. Je suis content que tu réalises enfin que Don Fillono n’est pas fait pour cheffer. Maintenant, il est temps de penser à sa succession, si tu vois ce que je veux dire", glisse Don Sarkoleone.