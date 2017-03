publié le 02/03/2017 à 09:49

Au tout début de cette campagne présidentielle, Renaud avez exprimé son respect pour François Fillon. Le chanteur, imité par Laurent Gerra, a-t-il regardé l'allocution du candidat de la droite à la présidentielle ? "Ben ouais. Devant les journaleux, il a dit qu’il était toujours vivant, toujours la banane, toujours debout, et pis qu’il allait se faire faire des examens le 15 mars. Il a raison, c’est important. J’étais tellement soulagé que j’ai embrassé un flic", explique-t-il.



Il aurait donc été plutôt convainquant ? "Renaud : Ben ouais, il a été béton. Et pis surtout, il a su trouver les mots. C’est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau, mais quand ça vous colle à la peau, putain qu’est-ce que ça vous tient chaud", lance Renaud en chantonnant.

A-t-il un conseil à donner à François Fillon ? "Ben qu’il arrête de boire, comme moi ! Et pis qu’il surveille mieux sa gonzesse, parce qu'elle a pas l’air nette. Sa gonzesse, celle qu'il est avec, sa princesse, celle qui lui est son mec", clame-t-il encore en référence à sa chanson Ma gonzesse.