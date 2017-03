publié le 06/03/2017 à 09:32

Les rebondissements rocambolesques du Penelopegate, du nom de l’épouse du candidat François Fillon, a inspiré une nouvelle comédie irrésistible au cinéaste à succès Francis Veber. Après La Chèvre, Les Compères, Le dîner de cons et Le Placard, voici les nouvelles aventures de son héros fétiche François Pignon : Repose-toi quand tu travailles. Une comédie inspirée par les démêlés judiciaires de François Pignon et de sa femme Penelope Pignon, supsectée de travail fictif. On retrouve Alain Delon dans le rôle de François Pignon.



"Mes amis, j’ai le cuir solide. Ils veulent que je me retire, mais François Pignon ne se retire pas. François Pignon réunit 3 millions de fans au Trocadéro et François Pignon défend sa femme qui a beaucoup travaillé sans le savoir", lance l'acteur, imité par Laurent Gerra. Dans le rôle de Penelope Pignon, on retrouve Jane Birkin, elle aussi imitée par l'humoriste.

"C'est digoulasse ce qu’ils ont fait à mon mari. Faut pas s’étonner si la moutarde lui monte au nez. Et moi, j’ai tout trié le courrier, j’ai décollé tous les timbres à la vapeur pour la collection de nos cinq kids, j’ai lavé ses slips et ses chaussettes, c'est digoulasse !", se désole-t-elle. "J’ai lu des gros livres ultra chiants pour le revue des two worlds. Et j'ai même fait de la danse country avec des grosses dames de la Sarthe, gavées de rillettes. C’était horribeule !", poursuit-elle.



"T'inquiète pas, ma chérie. Ils sont tous contre moi, les traitres, mais on les aura, parole de flic. Je suis le battant, un guépard, un aventurier. Bientôt ce sera la mort d’un pourri, le traitement de choc, le passage", avertit François Pignon, alias Alain Delon.



"C'est digoulasse, on était les favoris ! J’avais choisi les rideaux pour l’Élysée et ce fucking canard, fucking duck !, il a tout bousillé le rêve de François, et c’est moi qui prends tout. Ils vont se prendre mon crumble dans le tronche, ils vont moins rigoler", renchérit Penelope Pignon, alias Jane Birkin.