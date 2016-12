L'imitateur propose un pastiche des vœux de bonne année de François Hollande, dans lequel il revient sur les polémiques qui ont marqué son quinquennat.

par Laurent Gerra publié le 31/12/2016

C'est depuis un bureau décoré de portraits de Ségolène Royal, Valérie Trierweiler et Julie Gayet que Laurent Gerra imite François Hollande, afin de présenter les vœux du président de la République pour la nouvelle année. "Grâce à vous, pendant cinq ans, j'ai passé de bien beaux moments... et il me reste quatre mois pour vous épater", assure l'humoriste en guise d'ouverture.



L'imitateur incarne un chef d'État sûr de lui et satisfait de son bilan : "En cinq ans, j'ai fait de grandes choses... Qu'est-ce que j'ai fait, déjà ?" Laurent Gerra revient alors sur les grands moments de la présidence de François Hollande, qui arrive à son terme en mai : "Le mariage pour tous, qui n'a pas plus à tous", ou "regrouper les régions pour faire des économies".



Il évoque ensuite ses nouvelles priorités : l'écologie (car "c'est important, l'écologie") et la santé. Plus particulièrement la maladie d'Alzheimer, qui "fait des progrès inquiétants" : "Vous avez remarqué, autour de vous ? Tous ceux qui ont voté pour moi ne s'en souviennent déjà plus." Et de conclure en se félicitant de son combat contre les inégalités sociales : "Au moins, avec moi président, à la fin de mon quinquennat, tout le monde sera pauvre !"