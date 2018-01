publié le 31/01/2018 à 09:59

C'est la semaine dernière qu'a ouvert Bordeaux Métropole Arena. La nouvelle salle de spectacle de près de 12.000 places a été inaugurée par le groupe Depeche Mode.



Le maire de la cité girondine, Alain Juppé (imité par Laurent Gerra), entonne le titre Just can't get enough de la formation musicale de new wave.

"Je vois que ce concert de Depeche Mode vous a mis en joie", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Et comment ! Depeche Mode, c'est toute ma jeunesse", lâche l'édile, en entonnant aussi le titre Personal Jesus.

"Depeche Mode est apparu en 1985, vous aviez déjà plus de 40 ans", lui rappelle son interlocutrice. "Et alors ? Vous savez bien que si j'ai toujours été droit dans mes bottes, j'ai aussi toujours été jeune dans mon corps et dans ma tête", rétorque Alain Juppé, toujours imité par l'humoriste.



Il poursuit : "À propos de tête, sachez que si j'avais eu un peu plus de poils sur le caillou, j'aurais adopté la coupe de cheveux de Robert Smith, le chanteur des Cure".

Mais revenons sur la méga salle de spectacle. "Elle arrache ve-gra ! Vous avez vu ces 12.000 Bordelais comme des dingues qui tapaient de la chaussure bateau aux rythme de Depeche Mode, ça envoyait ! C'est des fous, mes Bordelais. Il y en a même qui avaient leur pull noué sur les épaules !", raconte le maire. Un vrai signer de rébellion !



Et d'avertir : "On va monter d’un cran. Le prochain concert, ce sera du rap". Avec NTM, Nekfeu ou Orelsan ? "Mais non, c'est déjà des ringards. C'est moi qui vais m'y coller, avec mon François Bayrou. Vas-y François, fais péter le son !", lance-t-il.



Et voilà les deux hommes qui se mettent à chanter :

Yo, yo, yo

Aux platines c'est DJ Dumbo

En direct de l'Arena de Bordeaux



Allez gros

C'est Pé-ju au micro

J'ai du flow

J'vais mettre le feu à Bordeaux