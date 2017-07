Laure, jeune "veilleuse de vie" très investie

publié le 25/07/2017 à 07:18

Il y a trois ans, Laure s'est inscrite sur le registre mondial des donneurs de moelle osseuse, ces cellules souches qui permettent de soigner des maladies graves du sang comme la leucémie. Elle est ainsi devenue une "veilleuse de vie". "Cela veut dire qu'on est prêt à aider, à donner un tout petit peu de nous-même à quelqu'un qui en aurait besoin pour aider à vaincre sa maladie. C'est pour ça qu'on dit un don de vie, parce que on aide la personne à vivre à nouveau sans la maladie", raconte-t-elle. "Cela éveille aussi un peu la curiosité des gens. Quand on dit 'veilleur de vie', on nous dit que ça fait un peu super héros !", poursuit-elle.



Des héros du quotidien et de l'ombre. Un jour de novembre, quelque temps après son inscription, Laure reçoit une lettre. Elle est compatible. Ses cellules souches vont pouvoir sauver une jeune malade en Allemagne. "J'ai adoré vivre ça. C'est une expérience unique où on se dit qu'on va aider quelqu'un qu'on ne connait pas. Pour une fois qu'il y a un peu d'entraide, une solidarité même au niveau international, des gens qu'on ne connait pas, on est content d'être impliqué là-dedans", confie-t-elle.

Laure ne connait rien de la jeune fille qui a reçu son don. Car tout est strictement anonyme. Mais elle a reçu une lettre pour la remercier. Ce n'est pas la première fois que Laure, qui vient de finir ses études, s'implique pour les autres. A la fac, elle s'investit pendant trois ans dans une association qui intervient auprès des jeunes malades du cancer.