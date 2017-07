publié le 21/07/2017 à 07:15

De la fenêtre de sa classe, elle a une vue imprenable sur la campagne roannaise. Un environnement apaisant et familier pour cette native du coin. Ici à Saint-Alban-les Eaux, elle est institutrice et directrice d'école depuis quatre ans. Sur la porte d'entrée de sa classe, il y a les noms de ses 29 élèves, en dessins et en couleurs. "J'ai trois niveaux : CP, CE1, CE2. Pour que ce soit plus facile dans l'organisation, il y a un tableau pour chaque niveau dans la classe", raconte-t-elle.



Les multi-niveaux, Mary connait bien. Dans son école, il n'y a que trois classes : une de maternelle et deux en primaire. Dans sa grande salle de classe, aux trois tableaux, tout le monde peut circuler. Mary, toujours le sourire aux lèvres, encourage l'entraide et la solidarité entre ses élèves qui ont entre 6 et 8 ans. "L'objectif c'est que les enfants qui se débrouillent très bien en lecture vont aider ceux qui ont un peu plus de mal. Chaque enfant doit pouvoir aider ses camarades, et réinvestir en fait ce qu'il aura appris", affirme-t-elle.

Une vue de la salle de classe de Mary Lapendéry, à Saint-Alban-les Eaux Crédit : RTL / Émilie Baujard

Dans ce village de 900 habitants, l'école est au centre et en hauteur, à côté de la mairie et de la maison de retraite. L'année dernière une classe a dû fermer, faute d'effectifs suffisants. Pourtant, l'école accueille encore 79 enfants de 2 à 12 ans. "L'école elle est importante dans notre village, parce que c'est le lien entre toutes les familles du village (...) C'est un point de repère, ça fait de la vie quoi", argue-t-elle.

Une vue de la classe de Mary Lapendéry Crédit : Mary Lapendéry

Quand elle était élève, Mary aussi était dans une école de village, à quelques kilomètres d'ici. Elle a passé toute sa scolarité dans des classes à plusieurs niveaux. Elle en garde un très bon souvenir et des valeurs qu'elle transmet aujourd'hui à ses élèves : l'écoute, l'entraide et l'encouragement.