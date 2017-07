Loulou, gardienne d'immeuble à Paris depuis 24 ans

publié le 19/07/2017 à 07:20

"Ma France à moi c'est le respect mutuel, créer des grandes amitiés entre les gens parce que c'est possible. Moi je suis vraiment pour une France unie où il y a de l'humanité entre les gens", affirme Loulou. Dans sa loge, au rez-de-chaussée de son immeuble, Lourdes veille sur ses 70 locataires. Ici, dans cette petite rue parisienne, elle connait tout le monde et tout le monde la connait. On la tutoie, on lui fait la bise.



"J'ai créé une ambiance bien sympa dans ce quartier qui ressemble à un village. Je viens d'un village, j'ai la nostalgie de ma jeunesse et donc vous voyez tout ça c'est quelque chose. Je vis vraiment dans un quartier, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à Paris", lance-t-elle. Ici, c'est la bonne humeur et la bienveillance qui dominent. Sa hantise : que les gens ne se disent pas bonjour. Alors, elle fait son maximum pour que les habitants se croisent.

Au fil des années, Loulou, maman de 3 enfants, est devenue l'ange gardien du quartier. Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, elle organise un apéro dînatoire pour que chacun évacue ses peines et ses peurs. Pendant plusieurs jours, elle accompagne les enfants à l'école. Loulou sait communiquer sa bonne humeur. Sa fête des voisins est tellement populaire qu'elle a lieu dans la rue pour pouvoir accueillir tout le monde. Et le résultat est là : dans son quartier, les voisins font attention aux autres.