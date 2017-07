Alexandre Klein, autiste Asperger de 26 ans

publié le 24/07/2017 à 07:15

"Ma France à moi, ce serait une France ouverte", lance Alexandre Klein. Une ouverture et une tolérance dont Alexandre a cruellement manqué pendant son enfance. "Pendant vingt ans, j'ai été très seul. Je me sentais très différent", confie-t-il. "Je voyais bien, au niveau de mes raisonnements et de ma façon de fonctionner et d'aller vers les autres, que j'étais en décalage total, mais je ne savais pas pourquoi", poursuit-il. Il a fini par le savoir il y a dix ans. Il a alors 17 ans. Alexandre est diagnostiqué autiste Asperger. Une "spécificité", comme il l'appelle, qu'il apprend encore à apprivoiser.



Longtemps rejeté par les autres, empêtré dans des codes sociaux qu'il ne comprend pas toujours, Alexandre Klein tente aujourd'hui faire bouger les mentalités et les regards sur l'autisme. "Ce que j'aimerais faire passer, c'est une meilleure acceptation de la différence. Ce n'est parce qu'on diffère de la norme qu'on est un poids ou qu'on est pénalisant pour les autres", argue-t-il. Et de citer la "très belle phrase" d'Antoine de Saint-Exupéry : "Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser tu m'enrichis".

Ce qu'Alexandre apporte aujourd'hui, c'est de l'espoir aux enfants autistes. Un espoir de réussite et d'insertion, lui qui a fait des études supérieures et qui travaille maintenant en alternance dans les ressources humaines. Mais Alexandre sait qu'il est une exception. Il s'est accroché. Il a quitté ses parents pour trouver du travail dans une entreprise qui a su s'adapter à lui. Pour lui, l'autisme n'est plus une fatalité. Mais il lui a fallu des années pour se comprendre.