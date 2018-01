publié le 11/01/2018 à 09:18

Après Leclerc, Auchan, Système U et Carrefour ont avoué avoir vendu des boîtes de lait Lactalis malgré le rappel en vigueur, en raison d'une contamination à la Salmonelle. Des ratés auraient également été constatés chez Cora et Intermarché. La répression des fraudes, la DGCCRF, est chargée de mener les contrôles et les investigations, mais une question se pose : a-t-elle les effectifs nécessaires pour les mener ? Hier, la patronne de la DGCCRF, Virginie Beaumeunier reconnaissait qu'il est "impossible d'être dans chaque enseigne et derrière chaque boîte".



"Niveau effectif, on est passé de 3.800 agents en 2002 à 2.800 aujourd'hui", souligne Emmanuel Paillusson, secrétaire général de Solidaires à la DGCCRF, qui précise que les agents ne contrôlent pas que le lait. "On contrôle tout ce qui s'achète, tout ce qui se vend", explique-t-il. Parmi leur rôle, le contrôle des soldes, mais face au manque d'effectifs, "je ne pense pas qu'il y avait grand monde hier au niveau enquêteurs pour faire les soldes et voir si les règles étaient respectées", regrette Emmanuel Paillusson.

Toutefois, ce manque d'effectifs n'aurait pas pu empêcher les boîtes de lait Lactalis concernées par le rappel d'être vendue sen supermarchés. "C'est la responsabilité des entreprises et des grandes surfaces", assure-t-il.

En Mayenne où se trouve l'usine Lactalis de Craon, la répression des fraudes compte six agents-enquêteurs, un cadre et une secrétaire. "Les effectifs sont très réduits", note Emmanuel Paillusson qui rappelle que ce département comptait encore 14 agents il y a quelques années. Pour pallier cela, le gouvernement étudie la piste d'une externalisation des contrôles. Une option "pas très logique" pour Emmanuel Paillusson.