publié le 11/01/2018 à 07:54

"J'aimerais que le gouvernement nous réponde." Invité de RTL jeudi 11 janvier, Benoît Hamon a mis en cause la responsabilité de l'exécutif dans l'affaire du lait contaminé Lactalis, dont plusieurs lots ont été vendus en grande surface malgré le rappel de l'entreprise. "Il y a une défaillance des entreprises de la grande distribution, et peut-être aussi une défaillance de l'État."



"On baisse la garde, il y a moins de contrôles sur le terrain... Conséquence : les entreprises réduisent leurs coûts et poussent à des scandales sanitaires de ce niveau-là", s'indigne-t-il en ajoutant que "la responsabilité de la chaîne est complète".

Le leader du mouvement Génération.s déplore également les réductions d'effectifs concernant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et appelle Bruno Le Maire, chargé du porte-feuille de la consommation à prendre la parole. "Qu'il nous explique !" s'exclame Benoît Hamon.