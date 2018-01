et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/01/2018 à 07:35

La grande distribution s'embourbe dans le scandale Lactalis. Les premiers résultats des analyses sont inquiétants. L'usine de Craon (Mayenne) où a été traité le lait contaminé par la salmonelle, avait déjà été infectée par une telle bactérie en 2005. Et selon l'institut Pasteur, la bactérie agona retrouvée dans les lots de lait retirés, a la même souche que celle qui avait déjà contaminé l'usine douze ans plus tôt.





Si cette similarité n'étonne pas les spécialistes, la question cruciale à présent est de savoir où a pu survivre cette bactérie, exactement. Est-ce dans l'usine ? Pour François-Xavier Weill, directeur du Centre de référence des salmonelles à l'institut Pasteur, "ce n'est pas son milieu naturel". Le spécialiste explicite son propos en disant qu'il s'agit habituellement des tubes digestifs des animaux. "Pour qu'elle (la bactérie, ndlr) survive, il lui faut du liquide, des nutriments. Donc dans un milieu industriel, où il y a beaucoup d'auto-contrôles, c'est possible, mais peu probable", estime-t-il.

Pour le microbiologiste, l'hypothèse la plus probable est que cette salmonelle a persisté au sein d'un troupeau de bovins qui fournissait du lait à l'usine. Les enquêteurs ayant ces analyses entre leurs mains, l'objectif est désormais de comprendre d'où provient cette contamination, pour qu'elle ne se reproduise pas.