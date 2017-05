La Poste lance son service de visites aux personnes âgées

publié le 22/05/2017 à 23:19

Être postier, ce n'est plus seulement distribuer le courrier. Depuis ce lundi 22 mai, La Poste a généralisé son service de visites à domicile de personnes âgées intitulé "Veiller sur mes parents". Après avoir testé ce service auprès d'une centaine de clients, La Poste a décidé de le proposer sur l'ensemble du territoire, rapporte Franceinfo.fr. Alors que de plus en plus de personnes âgées vivent seules ou isolées, le postier reste l'une des rares personnes qui les côtoient. "Veiller sur mes parents" permet donc aux personnes âgées de garder un lien social et de rompre l'isolement avec une personne qui leur rend régulièrement visite.



La durée de la visite n'est pas fixe mais se base sur ce que souhaite, au jour le jour, la personne âgée. Grâce à ce service payant les personnes âgées peuvent recevoir la visite d'un facteur une, deux, quatre ou six fois par semaine et ainsi éviter au maximum le placement en maison spécialisée, en cas de perte d'autonomie.

Après chaque passage, les familles peuvent, si elles le souhaitent, recevoir un compte-rendu de la visite, notamment pour pointer les éventuels besoins de la personne âgée. L’abonnement inclut un dispositif de téléassistance, actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.