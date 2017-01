La boîte à lettres d'une maison isolée de Marcols-les-Eaux, occupée par deux nonagénaires, est restée désespérément vide pendant des mois.

Adrien et Fernande Dallard, respectivement âgés de 95 et 91 ans, ne recevaient plus aucun courrier ni colis depuis novembre. Leur maison, accessible via un chemin carrossable, a été rayée de la tournée du facteur en raison de l'emplacement de la boîte à lettres, trop éloignée de la route principale. Jusque-là, un accord avait pourtant été conclu. "Le facteur apportait le courrier en moyenne deux fois par mois, quand il pouvait. Je ne suis pas exigeante, cela me convenait", raconte Fernande Dallard dans Le Parisien, qui relate l'affaire. Mais depuis novembre visiblement, cet accord tacite ne tient plus : la boîte à lettres des frère et sœur restait vide.



Une décision que le maire de ce village de 310 habitants, situé à une quarantaine de kilomètres de Privas, n'a pas tolérée. Dans le même quotidien, Michel Gémo explique que "Adrien et Fernande Dallard ont vécu une triste aventure parce qu'un employé de la Poste a voulu appliquer les directives à la lettre". Faire payer le service de distribution du courrier par les deux nonagénaires aurait même été évoqué. Pour trouver une solution à cette impasse, le maire a donc reçu deux responsables de la Poste, vendredi 20 janvier.



La rencontre a porté ses fruits : une décision gagnant-gagnant a été convenue. Contactée par nos confères, la Poste explique que "dans ce cas, la livraison du courrier est techniquement compliquée, mais notre mission est de veiller à l'humain et de respecter l'accord local qui permettait d'apporter le courrier en main propre aux Dallard deux fois par mois. L'incompréhension est levée. Le facteur doit rester un lien social et nous sommes une entreprise de service public dont la mission est de livrer le courrier six jours sur sept." Que les deux retraités se rassurent, la distribution du courrier restera gratuite.