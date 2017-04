Les facteurs s'occupent aussi des seniors

publié le 06/04/2017 à 07:24

Les missions des facteurs s'élargissent. La Poste a lancé un nouveau service de La Poste pour aider et rassurer les proches d’un parent vieillissant et rendre le bien-vieillir à domicile à la portée de tous. Ces visites s’appuient sur le passage du facteur à domicile, 6 jours sur 7. Une nouvelle attribution primordiale pour Philippe Dorge, directeur général de la branche service courrier colis de La Poste : "Nous sommes le premier service humain de proximité. Les facteurs sont très désireux d'assurer au mieux leurs nouvelle missions auprès des plus âgées", assure le directeur.



Pour veiller eux, 38.000 facteurs se sont portés volontaires. "Ils se sentent utiles, engagés. Il y aura toujours du courrier à livrer mais il y a aussi le souci de renforcer la relation humaine", détaille Philippe Dorge. Mais en plus de cette mission, La Poste permet également de passer son code de la route. "450 sites ont ouvert et c'est un succès puisque 15.000 personnes passent en ce moment l'examen du code de la route", se félicite Philippe Dorge.