publié le 30/07/2017 à 19:02

Ce dimanche 30 juillet a été un jour de pagaille à la gare Montparnasse (Paris). Pourtant, les usagers de la SNCF ne s'y attendaient pas du tout, en ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Après avoir été totalement interrompu ce matin, le trafic est resté très perturbé toute la journée. Le résultat est important : un tiers des trains a été supprimé et quelque 3000 passagers ont été impactés..



La cause de ce grand désordre : une panne du système de signalisation. Ce soir encore, des difficultés persistent pour des milliers de voyageurs, quoique les panneaux d'affichage crépitent à nouveau et les trains commencent à repartir au compte goutte.

"Je trouve les gens assez calme par rapport à ce que ça pourrait donner habituellement. Mais ce n'est pas une gestion correcte de la relation client", s'indigne une voyageuse agacée au micro de RTL. Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF a quant à elle tenté d'expliquer ce chaos. "On est limité par les normes de sécurité à 3 trains qui partent et 3 trains qui arrivent à la gare Montparnasse par heure", s'est-elle justifiée.

À écouter également dans ce journal

Agression : Après Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) en juin, la députée de la République en Marche,Laurianne Rossi a aussi été agressée ce dimanche 30 juillet, alors qu'elle tractait sur le marché de Bagneux dans les Hauts-de-Seine.



Petite Fiona : Sa mère, Cécile Bourgeon, a tenté de mettre fin à ses jours par voie médicamenteuse. Condamnée à cinq ans de prison après la mort de sa fille en mai 2013, elle est actuellement détenue à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Ses jours ne sont pas en danger.



Venezuela : Les habitants étaient invités à désigner par les urnes une assemblée constituante ce dimanche 30 juillet mais le pays s'installe toujours plus dans un intense climat de répression et de violence. Aujourd'hui deux personnalités politiques, un candidat et un dirigeant de l'opposition ont été tués.



Australie : Réussite pour l'antiterrorisme. La police du pays est parvenue à déjouer un "complot terroriste" qui serait d'inspiration islamiste. Le projet fomenté visait à détruire un avion en vol avec un engin explosif à son bord. Quatre personnes ont été arrêtées à Sydney.



Décès : Claude Contamine, ancien PDG d'Antenne 2 et de FR3, est décédé à l'âge de 87 ans vendredi 28 juillet. Dès le début de sa carrière, l'homme avait joué un rôle notable dans l'essor de la télévision française. Il était également commandeur de la Légion d'honneur.