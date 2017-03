Jeanfi Janssens s'envole pour le Brésil

publié le 06/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui contrairement à celle de Milo est une Vénus qui a encore ses deux bras… Arielle Dombasle !



Une Grosse Tête qui niveau réplique n'a pas son pareil…Laurent Baffie !



Une Grosse Tête qui a changé de business sans changer de classe…Jeanfi Janssens !

Une Grosse Tête qui provoque une crise de l’immobilier dès qu’il prend des vacances…Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête qui chaque semaine rejoue la fièvre du samedi soir…Yann Moix !



Une Grosse Tête pour qui il est désormais impossible d’avoir les yeux plus gros que le ventre…Bernard Mabille !



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !