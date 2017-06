La France rend hommage à ses soldats blessés

publié le 23/06/2017 à 23:02

L'armée rend hommage à ses blessés. Vendredi 23 juin, la nouvelle ministre des Armées, Florence Parly, a donné le coup d'envoi de la Journée nationale des blessés de l'armée de Terre. L'occasion pour l'ancienne Secrétaire d'État au Budget de sensibiliser le grand public au destin de ces hommes et de ces femmes qui combattent lors d'opérations extérieures et ainsi faire comprendre la chaîne de solidarité qui entoure les militaires.



Une camaraderie qui a aidé le Caporal Chef Xavier à se remettre de sa grave blessure. "Ce sont des efforts sur soi-même avec l'accompagnement des camarades militaires, des familles et des amis pour pouvoir en parler (...) et accepter sa blessure", lance le soldat blessé par une roquette en 2012 lors d'une mission en Afghanistan. La ministre a promis de fournir aux militaires les "meilleurs équipements" sur les théâtres d'opérations, où ils décomptent encore trop souvent morts et blessés.

"Il me revient de veiller à ce que le pays vous donne les moyens de la reconstruction", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Il me revient également que vous disposiez pendant le cours des opérations des meilleurs équipements en matière d'efficacité, de protection et de prévention (..) C'est ce que nous vous devons et je m'y engage".

Depuis 20 ans, l'armée de Terre, qui fournit souvent le gros des contingents, est confrontée à une augmentation significative du nombre de ses blessés en raison de ses nombreuses interventions sur des théâtres extérieurs. Entre 2011 et 2016, 200 soldats ont été blessés dans leur chair - toutes armées confondues - et 2.000 victimes du syndrome de stress post-traumatique (SPT), a indiqué jeudi le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Patrik Steiger.

Matériels vétustes

L'état-major des armées rechigne toutefois à donner des décomptes précis, estimant que "derrière chaque homme, il y a une histoire" et que les blessés ne doivent pas devenir des "trophées pour l'ennemi". Au Mali, 18 militaires ont en outre été tués depuis l'opération Serval en 2013, à laquelle a succédé Barkhane, étendue à cinq pays du Sahel, en août 2014. Le dernier, originaire du 1er régiment de chasseurs parachutistes, est décédé accidentellement lors d'une opération aéroportée dans la nuit du 17 au 18 juin.



Les armées sont surengagées sur nombre de théâtres d'opérations, avec des matériels parfois vétustes, comme le VAB (véhicule de l'avant-blindé), vieux de 50 ans, et soumis à des conditions climatiques extrêmes.

Elles réclament une hausse conséquente du budget de la Défense afin d'acquérir des équipements qui leur manquent cruellement, notamment des hélicoptères. Le Premier ministre Édouard Philippe a promis vendredi que le gouvernement maintiendrait l'objectif fixé par Emmanuel Macron de consacrer 2% du PIB au budget de la Défense d'ici à 2025, malgré les contraintes budgétaires.