publié le 06/04/2017 à 10:08

L'Élysée a annoncé la mort d'un soldat français en opération au Mali, dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril. Il a été tué lors d'un "accrochage avec des terroristes" survenu dans le sud-est du pays. Selon le communiqué de la présidence de la République, l'homme tué est un caporal-chef du 6e régiment du génie d'Angers.



François Hollande "salue le sacrifie" de ce soldat tué "dans l’accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays et la protection de nos concitoyens". Il adresse en outre ses "sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses frères d'armes".



.@fhollande a appris avec une grande tristesse la mort au Mali d’un caporal-chef du 6ème régiment du génie d’Angers https://t.co/dCmvrB9z1i — Élysée (@Elysee) 6 avril 2017

Opération Barkhane

4.000 hommes de l'armée française sont présents dans cinq pays du Sahel, notamment le Mali, dans le cadre de l'opération militaire et antiterroriste Barkhane. En 2016, elle a mené 125 opérations dans cette zone couvrant aussi la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Les forces tricolores y opèrent seules ou en coopération avec des forces locales. Dans certains de ces pays, la France combat directement le mouvement jihadiste nigérian Boko Haram. "Le Président de la République exprime sa confiance et sa fierté aux militaires français qui combattent avec courage les groupes armés terroristes au Sahel. Il réitère le soutien de la France au Mali et à la force des Nations Unies pour la mise en œuvre de l’accord de paix", ajoute le communiqué de l'Élysée.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, un sous-officier français du 515e régiment de la Braconne avait été tué dans le nord du Mali par l'explosion d'une mine. L'attaque avait été revendiquée le groupe Ansar Dine, lié à Al-Qaïda. Le 24 décembre dernier, à Gao, une humanitaire française, Sophie Pétronin, a été enlevée par des hommes armés. La sexagénaire dirigeait une association d'aide à l'enfance et son enlèvement n'a jamais été revendiqué.