La fin des privilèges des députés est-elle justifiée ?

publié le 02/08/2017 à 21:27

Nous ne sommes pas le 4 août, mais bien le 2, et pourtant l’Assemblée nationale a donné son feu vert à l'abolition des privilèges des députés. Le régime de retraite des députés va être aligné sur celui de la Fonction publique. Les allocations chômage seront celles de tout un chacun. Et fini les avantages, voire la gratuité, dans les trains et les avions pour certains anciens élus.



Pour "moderniser" une Assemblée trop souvent perçue selon lui comme "symbole d'opacité" et de "règles exceptionnelles", le président François de Rugy, député depuis 2007, avait appelé dès sa prise de fonctions fin juin à remettre "tout sur la table" et "instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires". La suppression du régime spécial de retraites des parlementaires, qui remonte au début du XXe siècle, était aussi une promesse du candidat Emmanuel Macron.

On refait le monde avec :

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques

- Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia