publié le 01/08/2017 à 13:10

Le deuxième tour des élections législatives était le 18 juin dernier et l'installation des députés au sein de leurs bureaux de l'Assemblée nationale s'achèvera le mercredi 2 août. Selon Le Figaro, ce délai aurait agacé certains députés, comme Gilbert Collard. Le député frontiste "avait en effet menacé, début juillet, de s'installer avec 'des bureaux et des parasols' sur la place du Parlement". Le député Sébastien Chenu explique au journal n'avoir eu un bureau "que le 7 juillet", alors que ces derniers ont été attribués deux jours auparavant. "Et je n'ai eu mon ordinateur que le 13 juillet. Il y a toujours 577 députés, pourquoi n'ont-ils pas anticipé ?", ajoute-t-il. Le quotidien précise que "mi-juillet, seul un député sur deux était l'heureux propriétaire d'un ordinateur et d'une imprimante".



Le délai d'installation n'a rien d'exceptionnel puisqu'il est nécessaire de mettre en service 1.200 postes informatiques, 577 imprimantes "multifonctions" et 300 imprimantes "individuelle". Même si le rythme observé reste dans les temps par rapport à la précédente législature en 2012, il semblerait que l’administration ne soit pas la seule raison de ce délai. "Des députés qui se jugeaient mal lotis ont demandé à changer de bureaux", indique l'entourage de la questeur Laurianne Rossi. Des rumeurs laissent penser que des députés réélus auraient refusé de quitter leur ancien bureau. "S'ils se sont plaints, c'est que leur nouveau bureau est moins sympa que celui qu'ils avaient avant", estime la députée La République En Marche.

Mais pourquoi y-a-t-il une chasse au bureau au sein du Palais Bourbon ? Parce que "tous les bureaux ne sont pas d'un confort égal et d'une même taille, répond Le Figaro qui explique que ceux du 110 rue de l'université et du 3 rue Aristide Briand n'ont ni chambre, ni salle de bains. Il faut donc se débrouiller lorsque l'on ne peut pas rentrer dormir chez soi". Les bureaux les plus confortables se trouvent au 101 rue de l'Université. Salle de bains, lit, frigo... tout y est et en général ils sont occupés par des députés qui ne résident pas à Paris. Pour ceux qui ne peuvent pas jouir de ces bureaux, il existe une autre solution : une chambre à la résidence. "L'Assemblée leur réserve alors dare-dare une chambre à l'hôtel. Ces députés n'auront qu'à débourser 30 euros, le reste étant à la charge de l'administration du Palais". Il semblerait que ces chambres n'aient rien à envier à celles rue de l'Université. Une députée choquée confie au Figaro que la facture peut atteindre "750 euros pour trois nuits".