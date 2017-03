La comédie "Un air de famille" revient au théâtre

publié le 10/03/2017 à 01:10

La comédienne Nina Meurice joue actuellement dans les pièces "Un air de famille" et "Cuisine et dépendances".

Deux texte écrits par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Nina Meurice reprend donc au théâtre le rôle qu'Agnès Jaoui jouait au cinéma en 1996. "C'est le rôle d'une jeune trentenaire qui essaye de s'assumer dans son rôle de femme et dans son boulot et par rapport à sa famille, elle veut un peu sortir des carcans".



"Un air de famille", c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve à dîner tous les vendredis soirs "et un soir la femme du cafetier n'est pas là et cela étonne tout le monde, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elle ne viendra pas ce soir et c'est là que débute le drame de la soirée", explique Nina Meurice. L'actrice ajoute que "malgré toute la légèreté, il y a quand même ce drame, ce qui est lié à travers le silence et ce que la famille n'arrive pas à se dire", ajoute Nina Meurice. "Un air de famille" est joué au théâtre de la Porte Saint-Martin.