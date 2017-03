Théâtre : dans la peau d'un comédien

publié le 04/03/2017 à 10:51

Cette semaine, le magazine Telerama transporte ses lecteurs sur scène. Le magazine a interrogé de grands comédiens afin de percer le mystère de l'alchimie qui opère entre les comédiens lorsqu'ils montent sur les planches. "Jouer", dit Denis Podalydès, "ce n'est pas seulement se donner la réplique ou répondre une fois que l'autre a parlé. C'est d'abord écouter l'autre et le sentir". Il faut donc organiser la parole pour que le dialogue ne soit pas une juxtaposition de répliques, "mais un mouvement dramatique qui irrigue la scène".



Jérôme Deschamps, le père des Deschiens, se souvient de certains acteurs qui cherchaient à déstabiliser l'autre en lui cassant ses effets comiques pour se donner le beau rôle. Et de citer Louis Jouvet ou Edwige Feuillère qui agitait systématiquement son collier de perle lorsque l'un de ses partenaires était plus drôle qu'elle. Le bruit détournait ainsi l'attention sur elle. La scène dit un autre comédien, est similaire avec un match de football. C'est la bonne passe dans le bon tempo qui permette à l'autre de recevoir le ballon et qui fait qu'une passe peut être aussi belle qu'un but.