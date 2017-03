Isabelle Carré est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 07/03/2017 à 10:22

Isabelle Carré est à l'affiche du film film d'Olivier Peyon intitulé Une vie ailleurs et en salle le 8 mars. Aux côtés de Ramzy Bedia, la comédienne joue le rôle d'une mère qui se bat pour retrouvé son fils, enlevé par son ex-mari, parti vivre en Uruguay.

"Une vie ailleurs" de Olivier Peyon avec Isabelle Carré

L'histoire : C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Une vie ailleurs" - Bande-annonce

Isabelle Carré au Théâtre du Rond-Point

Prix Goncourt pour Trois femmes puissantes, prix Fémina pour Rosie Carpe, Marie NDiaye vient de composer une fable politique, un conte poétique, drôle et cruel : Honneur à notre Élue. Jouée par Isabelle Carré et Patrick Chesnais, la pièce plonge avec un humour féroce dans les rouages du pouvoir : ses aspirations, le maintien de son ordre et sa déchéance. L’œuvre se jouera au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 mars.

"Honneur à notre élue" de Marie NDyaie, avec Isabelle Carré et Patrice Chesnais

L'histoire : Dans une petite ville portuaire, Notre Élue, maire actuelle, s’impose en figure exemplaire de probité. Icône rêvée d’un pouvoir qu’on oserait dire pur. Notre Élue est irréprochable, modèle absolu. Mais l’Opposant, rétamé trois ans plus tôt, guette les élections. Il cherche par quelle faille déstabiliser Notre Élue. Il débusque pour finir le « truc franchement dégueulasse » qui changera la donne. Et le peuple fera son choix.

Découvrez quelques extraits de "Honneur à notre élue" :

> Notre Élue est mon ennemie / "Honneur à Notre Élue" Durée : 01:06 |

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

