Les jeunes filles, de 19 et 18 ans, visées par un mandat d'arrêt européen pour menées jihadistes ont été arrêtées dans la nuit du 12 au 13 janvier.

Une Française de 19 ans et une Belge de 18 ans visées par un mandat d'arrêt européen pour menées jihadistes ont été arrêtées dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier en Hongrie, alors qu'elle cherchaient à se rendre en Bulgarie en passant par la Serbie, ont indiqué les autorités hongroises. Les deux jeunes femmes ont été interpellées au poste-frontière de Röszke alors qu'elles se trouvaient à bord d'un bus à destination de Sofia, a précisé un porte-parole de la police à l'agence officielle MTI.



Les deux suspectes, dont l'une circulait avec un faux passeport, étaient visées par un mandat d'arrêt européen pour "liens avec une entreprise terroriste", a par ailleurs indiqué György Bakondi, conseiller du Premier ministre Viktor Orban pour les affaires de sécurité intérieure, à la télévision nationale.



Elles sont soupçonnées d'avoir cherché à rejoindre les rangs de l'organisation État islamique en Syrie via la Bulgarie et la Turquie, un itinéraire emprunté par des candidats au jihad comme alternative à la voie aérienne.

La jeune Française avait été mise en examen par un juge antiterroriste à Paris en avril 2016 pour "association de malfaiteurs terroristes" et placée sous contrôle judiciaire. Elle avait par la suite fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a-t-on appris de source judiciaire française.