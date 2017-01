Journal de 18h : Donald Trump devient le 45e président des États-Unis

REPLAY - L'homme d'affaires milliardaire a remplacé Barack Obama à la tête des États-Unis. Il a prêté serment sur les marches du Capitole à Washington.

Donald Trump devient désormais le 45e président des Etats Unis d'Amérique. Il a prêté serment la main sur deux bibles, celle de Lincoln, et celle de sa mère écossaise. Il a prêté serment sur les marches du Capitole à Washington. Très impopulaire dès le début de son mandat, le milliardaire a prononcé son premier discours.Il a exprimé ses remerciements au "magnifique" président Obama, il a également promis un "grand effort national" pour reconstruire les États-Unis. Il appelle à une "nouvelle fierté nationale" qui "pansera les divisions". Le nouveau président des États-Unis a terminé son discours avec son slogan "nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur" .



Son vice-président Mike Pence a également prêter serment sur la bible et succède officiellement à Joe Biden.

Une cérémonie qui se déroule sous haute sécurité: 28.000 policiers, gardes nationaux et agents fédéraux son t mobilisés pour l'investiture de Donald Trump.

- Avalanche en Italie : deux jours après le drame qui a détruit un hôtel dans le centre de l'Italie, 10 survivants ont été extraits des décombres. Une vingtaine de personnes sont encore portées disparus



- Paris : à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris, un immeuble d'habitations s'est en partie effondré. Une violente explosion s'est fait ressentir sans doute dû au gaz. Cinq personnes ont été blessées dont deux grièvement.



- Mise en examen : trois mois après l'agression contre des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne, sept jeunes sont entendus, soupçonnés d'avoir directement participé à l'attaque au cocktail Molotov. Ils sont tous mineurs ou à peine majeurs.



- François Hollande : le chef de l'État qui n'est pas candidat à sa propre succession était dans les Vosges. Un déplacement axé sur le thème de l'entreprise et de l'industrie. Une sorte de tournée d'adieu, il sera en Amérique latine le 22 janvier, jour de la primaire socialiste



- Football : la 21e journée de la Ligue 1 débute ce vendredi 20 janvier avec Bastia-Nice à 20h45.