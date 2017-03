Journal de 12h30 : Fillon mise sur ses militants pour sauver sa campagne

publié le 04/03/2017 à 13:13

François Fillon lutte contre vent et marrée. Lâché par près de 200 élus, samedi 4 mars, le candidat de la droite à la présidentielle s'accroche. Pas question en effet de se retirer au profit d'Alain Juppé. Le député de Paris, qui a encore perdu un soutien important vendredi soir en la personne de son directeur de campagne Patrick Stefanini. Il sera remplacé lundi 6 mars par Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère.



Face à cet isolement, François Fillon mise tout sur ses militants et ses soutiens populaires qui continuent de l'acclamer dans ses meetings. Ce samedi après-midi, le candidat s'exprimera aux Docks de Paris, à Aubervilliers pour présenter les grandes lignes de son projet. Une répétition générale avant le grand rassemblement de dimanche qui se tiendra Place du Trocadéro, dans la capitale.

À écouter également dans ce journal :

- Disparus d'Orvault : l'affaire Troadec, cette famille disparue depuis plus de deux semaines, est "hors normes" et "à l'évidence criminelle", a déclaré le procureur de la République de Nantes, qui n'exclut aucune piste ni qu'un ou plusieurs membres puissent être encore en vie. Le procureur n'exclut ni la piste d'un "drame familial" ni celle de "l'intervention d'un tiers".

- Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron, en deuxième position, progresserait au premier tour de l'élection présidentielle, derrière Marine Le Pen toujours en tête, tandis que François Fillon serait exclu du second tour, selon un sondage BVA-Salesforce diffusé samedi.



- Front national : convoquée par les juges pour une possible mise en examen dans le dossier des assistants parlementaires du FN, Marine Le Pen a fait savoir qu'elle n'honorerait pas ce rendez-vous judiciaire. La frontiste est convoquée vendredi 10 mars en vue d'une mise en examen pour abus de confiance.



- Calais : Natacha Bouchard, maire de Calais, veut empêcher les distributions de repas aux migrants. Selon elle, ses regroupements posent des problèmes de sécurité et de salubrité publique.



- Météo : environ 3.000 foyers étaient privés d'électricité en Auvergne samedi dans la matinée à la suite des vents violents qui ont balayés la région et fait tomber des branches sur les lignes, a indiqué Enedis dans un communiqué. Onze départements se trouvent en vigilance orange.