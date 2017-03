publié le 04/03/2017 à 10:04

Malgré la défection de la quasi-totalité de son équipe, François Fillon paraît bien décidé à poursuivre sa campagne. Le député de Paris compte particulièrement sur une forte mobilisation lors du rassemblement de soutien qui doit se dérouler dimanche 5 mars, Place du Trocadéro à Paris. Un entêtement que ne comprend pas Georges Fenech. Malgré toute l'"affection" qu'il porte à l'égard de cet homme qui "est dans une forme de blessure narcissique", le député du Rhône appelle l'ancien Premier ministre à sortir de ce "déni de réalité" et à se retirer de cette campagne "morte-née". Selon lui, l'élection est "d'ores et déjà empêchée".



La stratégie de "victimisation" de François Fillon, prompt à attaquer les médias et les juges pour mobiliser ses soutiens, ne sied guère à Geoges Fenech. "Il n'y a pas de complot judiciaire", martèle l'élu pour qui la justice est indépendante et fait son travail. "Parfum de sédition", "Appel à la fronde contre l'institution judiciaire et la liberté de la presse"... George Fenech n'a pas de mots assez dur contre le rassemblement de soutien à François Fillon prévu dimanche.

Le Républicain, également magistrat, met en garde sa famille politique à ne pas "franchir la ligne rouge qui est dangereuse pour la cohésion nationale et pour le respect de nos institutions". Il appelle donc ses leaders à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard.