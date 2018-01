et Stéphane Carpentier

publié le 03/01/2018 à 15:10

Eleanor fait des ravages. Depuis le mardi 2 décembre au soir, 1 personne a été tuée et 9 autres ont été blessées - dont 4 gravement - suite au passage de la tempête qui frappe actuellement l'Hexagone. Un épisode venteux violent qui devrait durer encore jusqu'au jeudi 4 janvier. 46 départements sont placés en vigilance orange. Des rafales supérieures à 120 km/h, et même à 170 km/h dans les Vosges, ont été enregistrées.



Arbres arrachés, routes coupées, toits détruits... 3500 interventions ont déjà été effectuées par les pompiers notamment dans les Hauts-de-France, une des premières régions touchées par Eleanor. 193 000 foyers sont privés d'électricité, d'autres en Seine-Maritime n'ont plus d'eau courante.

La tempête se dirige désormais vers les Alpes, le Var et la Corse. Des rafales à 200 km/h sont attendues sur l'île de Beauté. Du côté de la Manche, un risque de vagues submersibles a été déclaré. La Seine-Maritime et la Gironde sont placées en vigilance orange crues et inondations.

Dans les Hauts-de-France, la moitié de la toiture du clocher de l'église de Marchiennes a été arrachée par la tempête. Celle-ci s'est écrasée directement sur les véhicules garés sur la place. "Heureusement que c'est arrivé en pleine nuit, il aurait pu y avoir des blessés ou des tués", conclut le maire de la ville.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Pression maximale pour les ministres. À l'occasion du quatrième séminaire gouvernemental, Emmanuel Macron veut rappeler son unique objectif pour 2018 : avoir des résultats. Projet de loi immigration, Notre-Dame-des-Landes ou encore réforme de l'Etat sont au programme.



Bioéthique - Les mentalités changent. Selon un sondage Ifop, les Français se déclarent désormais favorables à la PMA et à la GPA. Des données importantes à quelques mois de la présentation du projet de révision des lois sur la bioéthique.



Braquage - 500.000 euros de bijoux ont dérobés mardi 2 janvier à Saint-Tropez. Quatre individus armés ont braqué le Salon des antiquaires et ont ouvert le feu.



International - Le président iranien Hassan Rohani a appelé Emmanuel Macron. Il souhaite que des mesures soient prises contre les "moudjahidines du peuple". La diaspora iranienne est à l'origine des violentes manifestations, selon le chef d'état iranien.