publié le 07/12/2017 à 19:58

La plus belle avenue du monde pour la plus grande star française. La dépouille de Johnny Hallyday descendra les Champs-Élysées, samedi 9 décembre, à l'occasion d'un "hommage populaire" qui se conclura au cœur de Paris, à l'église de la Madeleine. L'événement réjouit Anne Hidalgo, la maire de la capitale.



"'L'hommage populaire' est sans doute le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Johnny, déclare l'élue socialiste au micro de RTL. (...) Il y a un lien ancré dans la vie de chacun des Français. Je crois que ce sera vraiment un moment de recueillement, de souvenir et aussi un moment où l'on comprendra que Johnny nous lègue beaucoup plus que des chansons magnifiquement interprétées. Il nous lègue sans doute aussi quelque chose de l'ordre du courage, de la force et de la gentillesse. Toute la Nation sera réunie, Paris sera au rendez-vous". La préfecture de Police, la mairie de Paris et l'Élysée ont travaillé "tous ensemble" pour mettre au point le dispositif de sécurité, assure-t-elle.

La Ville de Paris a également décidé d'inscrire "Merci Johnny" sur la Tour Eiffel du 8 au 10 décembre. "À Paris, on se souvient des concerts qu'il a pu faire. Il aura sans doute, marqué aussi, par cette chanson Un dimanche de janvier qu'il a chanté Place de la République (en hommage aux attentats de janvier 2015, ndlr). Il a incarné cette ville, d'une certaine façon", salue Anne Hidalgo, dont la chanson favorite du rockeur est Le Pénitencier.