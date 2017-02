Pour marquer le début officiel de la campagne, 57 athlètes français ont posé pour une photo historique à l'Opéra Garnier, à Paris.

L'image de la semaine a fait la une du numéro spécial de l'Équipe pour marquer le début de la campagne Paris 2024 ! La photo a été prise dans un lieu plus habitué aux smokings et robes de soirée qu'aux survêtements : l'Opéra Garnier à Paris, sa nef de 30 mètres de haut et son grand escalier de marbre. Nous sommes le 25 janvier dernier et près de 200 sportifs posent pour une photo historique, entraînés par Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 aidé d'un mégaphone. "Aujourd'hui, ce n'est pas juste une photo qui est en train de se faire, c'est une fois de plus un signal fort qu'on envoie", lance-t-il aux athlètes.



Au premier plan, des sportifs confirmés, médaillés olympiques comme Marie-José Perec ou David Douillet et quatre athlètes en fauteuil. Au second plan, des jeunes de l'INSEP, les stars de demain ! Leurs doigts en forme de Tour Eiffel : le logo de Paris 2024. L'auteur du cliché s'appelle Franck Seguin, le photographe de l'Équipe. "Tout le monde était volontaire pour faire la photo", explique-t-il, tout en reconnaissant qu'une telle photo demande de l'organisation sur place, mais également en amont.



L'Équipe et le comité de candidature Paris-2024 voulaient marquer le coup pour le dépôt de la dernière partie du dossier, à 200 jours du choix du CIO à Lima au Pérou. Franck Seguin a donc été chargé, il y a un mois, de trouver un lieu particulier pour réunir tout le monde.

15 minutes top chrono

"J'ai simplement cherché un lieu prestigieux parisien. Il fallait des escaliers pour qu'on puisse voir toutes les têtes", précise le photographe. La séance n'a duré que 15 minutes top chrono entre le premier clic et le dernier clac. Avec cette image, Paris-2024 veut prouver au CIO et au monde que les JO sont avant toute chose un projet populaire conduit par les sportifs.



"J'aimerais que cette photo évoque aux lecteurs qui la regardent l'envie de soutenir Paris-2024", explique Franck Seguin. L'objectif est de ne pas répéter l'erreur de Paris-2012, avec une candidature alors très, trop politique pour enfin voir briller la flamme olympique dans la ville lumière !