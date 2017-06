Paris 2024 : Tony Estanguet salue "un projet qui fait rêver"

publié le 05/06/2017 à 12:53

Depuis quelques jours, l'humeur est à l'optimisme à la suite d'informations faisant état d'un "accord" au sein du Comité international olympique (CIO) qui donnerait les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles. "En tant que co-président de Paris 2024, je suis les règles. Les règles n'ont pas changé. Le vote aura lieu le 13 septembre prochain, quoi qu'il arrive", rappelle Tony Estanguet.



"Je me souviens que l'on a déjà été dans une position de favori et je me souviens que l'on a déjà perdu sur le fil, donc comptez sur moi pour ne rien relâcher", déclare-t-il, faisant référence à la défaite de la capitale française face à Londres en 2005, au moment de l'attribution des Jeux olympiques de 2012.

"Pour l'instant tout va bien, on est vraiment là où on souhaitait être. On a un projet qui est formidable et qui fait rêver, y compris les membres du CIO avec des épreuves sur les Champs-Élysées, au château de Versailles, à la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais... Cela va être magique", explique le triple champion olympique, qui compte bien continuer à mettre en avant les nombreux atouts de la candidature parisienne. En cas de victoire au mois de septembre, Tony Estanguet serait un président tout désigné pour le comité d'organisation.