publié le 04/01/2018 à 19:31

Marie Dosé est en colère, et parle même d'une "improvisation" de la part du gouvernement. L'avocate d'une des jihadistes françaises arrêtées au Kurdistan syrien est revenue sur l'annonce du gouvernement de voir ces femmes jugées là où elles ont été arrêtées, si les "institutions judiciaires sont en capacité d'assurer un procès équitable" avec des "droits de la défense respectés", comme l'a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ce jeudi 4 janvier.



"Je veux bien que les ressortissants français soient jugés par des Kurdes mais l'état kurde n'existe pas, le Kurdistan syrien n'existe pas", martèle l'avocate. "Je suis un peu surprise par cette improvisation. Emmanuel Macron avait décidé de faire du cas par cas, et je pense que le nom d'Émilie K. a fait peur et qu'on s'est dit 'marche arrière, elles seront jugées là où elles sont'. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi", explique celle qui a écrit au président de la République pour demander le jugement de sa cliente sur le territoire français.

"La situation est complètement chaotique, cette position est intenable", a-t-elle poursuivi. "Si le courage politique, aujourd'hui, c'est épouser la doctrine de l'obscurantisme 'œil pour œil, dent pour dent', en disant notre justice n'a pas à s'abaisser à les juger, on a perdu la guerre contre le terrorisme. Parce que finalement on est en train de dire : 'ils sont plus fort que nous'", conclut Me Dosé.