publié le 02/01/2018

La jihadiste française la plus recherchée au monde a-t-elle été arrêtée ? Émilie K., une Bretonne de 30 ans qui a rejoint la zone irako-syrienne en 2012 pour intégrer les rangs de Daesh, aurait été arrêtée en Syrie par les forces kurdes. La jeune femme, originaire de Lorient, ne serait pas la seule à avoir été interpellée ; plusieurs Françaises sont aujourd'hui détenues avec leurs enfants dans un camp de réfugiés géré par les Kurdes en Syrie.





Depuis septembre 2015, Émilie K., qui se fait appeler sur place Ummu Tawwab ("la mère qui pardonne"), figure sur la liste noire des terroristes établie par les États-Unis, ce qui en fait la première femme inscrite sur ladite liste. Elle a fait parler d'elle en publiant des vidéos de propagande, notamment en 2013 lorsqu'elle s'affichait tirant au fusil à pompe en criant "allahu akbar", dissimulée sous un niqab noir. Émilie K. est l'une des principales recruteuses de Daesh sur les réseaux sociaux. Elle aurait permis le recrutement de quelque 200 jeunes femmes jusqu'en mai 2016, selon un chiffre avancé par RMC.

Mère de deux enfants nés en France et laissés sur le sol français lors de son départ pour la zone irako-syrienne en novembre 2012, Émilie K. avait effectué un aller-retour en 2013 pour tenter de les récupérer et de les emmener sur zone avec elle, en vain. Veuve d'un djihadiste français auquel elle s'était mariée sur place et avec qui elle a eu un enfant, elle aurait vécu avec cet enfant "au nord d’Alep", selon une information qu'avait dévoilée L'Obs en mai 2016.