publié le 16/08/2017 à 22:28

Tout dans cette affaire relève du sordide. Un homme presque centenaire, 95 ans précisément, a été mis en examen le 9 août dernier. Il aurait agressé deux très jeunes filles. L'une d'entre elles a moins de 10 ans. Les parents de cette fillette ont déposé plainte, ce qui a mené à l'ouverture d'une enquête. À la fin de la garde à vue du vieil homme, une seconde plainte pour une autre fillette a aussi a été déposée.



Mais pour garantir la sécurité du prévenu, il a été jugé préférable de le placer en détention ce mercredi 16 août, selon une source du parquet de Bourgoin-Jallieu (Isère). Retourner dans son quartier est "inenvisageable, vu l'atmosphère d'animosité" qui pourrait y régner et par le fait que le suspect "n'avait pas de solution de relogement" ailleurs, a également souligné cette source.

Si le nonagénaire "nie tout", dans le quartier populaire de Montfleuri à Bourgoin-Jallieu, à une quarantaine de kilomètre à l'est de Lyon, où se sont déroulés les faits, les habitants parlent. "La rumeur dans le quartier dit qu'il proposait des bonbons aux enfants", mais "la fillette n'en parle pas et le modus operandi n'est pas précisé", apprend-on encore. En revanche, la fillette dit qu'elle "a été emmenée à l'écart et qu'il lui a touché le corps".