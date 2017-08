publié le 16/08/2017 à 14:21

Une famille originaire d'Avion, dans le Pas-de-Calais, a décidé d'installer une caméra cachée dans un cimetière, afin de comprendre pourquoi des objets personnels destinés à décorer la tombe d'un défunt disparaissaient. "Nain, lampe solaire, crucifix, vierge, statue... On nous vole tout. Franchement, on est blasés", déclarait alors au Parisien Johan Galle, alarmé par les nombreux vols commis sur la tombe de son frère Pierre, décédé en février.



Après s'être plaint à la mairie, il a décidé de se procurer une caméra de surveillance, qui se déclenche sous détection de mouvements. "On l'a installée dans les fleurs. Et on a attendu", raconte l'homme devant les caméras de France 3. Après 15 jours d'attente, ils ont fini par découvrir la vérité sur ces mystérieuses disparitions : un homme se sert librement sur la tombe. La famille a posté la vidéo sur Facebook et a lancé un appel pour connaitre l'identité du voleur. "Les langues se délient très vite, explique Johan Galle au Parisien. On a vite retrouvé qui était cet homme. On a trouvé son nom. On est allés porter plainte au commissariat".

Interrogé par France 3, Johan Galle a ajouté : "C'est pas pour la valeur. Mais on en avait marre. On ne veut pas laisser vides les tombes de nos défunts. On connait plein de gens qui se sont faits voler des choses. La mairie a installé des caméras à l'entrée du cimetière mais on a l'impression qu'elles ne servent à rien. Il faut que d'autres personnes aillent porter plainte. Ils pourront sans doute récupérer des objets volés. Même si ce n'est peut-être pas toujours le même voleur."