Le journal de 7h30 : la Cour de cassation s'interroge sur le sexe neutre

publié le 21/03/2017 à 08:26

Quel état civil pour Gaëtan ? C’est la question que se pose aujourd’hui la Cour de cassation. Elle se saisit du cas d’une personne intersexe, qui souhaite voir figurer la mention "sexe neutre" sur son état civil. Son corps parle pour lui ; avec des organes génitaux ambigus, Gaëtan voudrait tout simplement pouvoir cocher une troisième case sur son état civil. À sa naissance, ses parents lui ont donné un prénom masculin un peu par hasard. 66 ans ont passé et il est toujours un homme aux yeux de l’État.



"Cet état civil est purement fictif, il ne correspond pas du tout à sa réalité, de la même façon que femme ne correspondrait pas davantage, explique son avocat Maître Perrier. Ce n'est pas aux hommes de s’adapter à l’état civil, c’est à l’état civil de s’adapter à la diversité des situations humaines." Gaëtan est loin d’être seul : le sujet reste tabou mais près de 200 enfants naissent ainsi intersexe chaque année en France. Aujourd’hui c’est aussi pour eux qu’il se bat ; pour qu’on arrête de les ranger coté homme ou femme et qu’on reconnaisse enfin leur existence.

À écouter également dans ce journal

- Le débat qui opposait cinq des onze candidats à l'élection présidentielle s'est déroulé le 20 mars sur TF1. un débat d’abord très policé qui a vu sa tension monter lorsque les thèmes de la sécurité, de l’immigration, de la laïcité et de l'islam ont été abordés. Emmanuel Macron a été la cible de tous et notamment de Benoît Hamon qui lui a reproché son manque de transparence sur le financement de sa campagne.



- Faut il parler d’une affaire Bruno Le Roux ? Le ministre de l’Intérieur est convoqué au matin du 21 mars par le Premier ministre Bernard Cazeneuve après les révélations de l’émission Quotidien de la veille : Bruno Le Roux aurait employé ses deux filles en CDD comme collaboratrices parlementaires à l’Assemblée nationale quand elles étaient lycéennes et étudiantes. L’intéressé ne dément pas, parlant de "boulots d’été" destinés à "faire découvrir des choses". Elles auraient perçu 55.000 euros à elles deux.

- On arrive au bout de l’épidémie de grippe aviaire, selon ce qu'a affirmé le ministère de l’Agriculture le 20 mars. L’épidémie a décimé les élevages français, notamment de canards. Le nombre de nouveaux cas suspects est en net recul.



- L’Anses, l'agence de sécurité sanitaire, lance un avertissement contre les appareils de soins esthétiques comme ceux qui utilisent les lasers et la lumière pulsée pour épilation à domicile. L’anses recommande de revoir le cadre réglementaire.



- Le gouvernement britannique déclenchera le Brexit le 29 mars, coup d’envoi de deux années de négociation complexes pour faire sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne.