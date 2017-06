Bac 2017 : les ratés dans l'orientation des lycéens

et Loïc Farge

publié le 22/06/2017 à 08:35

Après les parents, les chefs d'établissements sont scandalisés par les inscriptions post-bac cette année. Le SNPDEN - le syndicat des personnels de direction - évoque des tirages au sort réservés aux élèves de 169 licences. Pire, certaines licences nommées "pastilles vertes", devaient garantir d'être reçu dans au moins une filière. Or les chefs d'établissements dénoncent le fait que là aussi il y ait des élèves sur liste d'attente. Ils conseillent aux parents dont les enfants n'ont pas obtenu satisfaction, de porter les affaires jusque devant la justice.



"Tout le monde a répété d'une seule voix : 'Les pastilles vertes sont un parcours totalement sécurisé'. D'ailleurs certains élèves qui ne demandaient qu'une licence en pastille verte n'avaient qu'un seul vœu, puisqu'on leur garantissait qu'ils auraient une place, ils étaient un peu stupéfaits de se découvrir en attente", explique Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN. "On découvre - c'est bien le mot, hélas ! - que même dans les pastilles vertes on aura des tirages au sort", se désole-t-il.

Dans le même temps, SOS Éducation annonce avoir porté le dossier du tirage au sort devant le défenseur des droits. Pour les élèves concernés, le tirage au sort est une catastrophe, au moment où ils doivent également gérer le baccalauréat.