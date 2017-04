Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière : le calendrier fiscal 2017

publié le 12/04/2017 à 19:06

Si la déclaration en ligne des impôts était fortement conseillée jusqu'à présent, elle désormais obligatoire pour une partie des contribuables Français, en tout cas pour tous les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 28.000 euros. En cas de non-respect de la consigne, une amende sera appliquée. Mais des dérogations existent, notamment pour "les personnes possédant un accès Internet, mais n'étant pas assez familières avec cet outil pour déclarer leurs revenus en ligne", expliquait l'avocat Guillaume Poulain aux Échos.



La démarche est cependant assez simple : il suffit de se rendre sur le site impots.gouv.fr et de se munir de son numéro fiscal, qui comprend entre 1 et 13 chiffres, et qui est situé en haut de la première page de votre déclaration. Quant au revenu fiscal de référence, il se trouve sur votre dernier avis d'imposition sur le revenu.

Pour les retardataire, une majoration de 10% sera appliquée

Dès ce mercredi 12 avril, les contribuables habitant les départements compris entre 1 et 19 ainsi que les non-résidents pourront déclarer leurs revenus, et ce avant le 23 mai minuit. Pour les Français habitant dans les départements compris entre 20 et 49, Corse inclue auront jusqu'au 30 mai, et enfin pour les départements 50 à 974/976, la date limite est fixée au 6 juin. Les retardataires recevront une majoration de 10%, comme chaque année.

Concernant le paiement du solde de l'impôt sur le revenu, vous aurez jusqu'au 15 septembre pour vous en acquitter, et même jusqu'au 20 du même mois si vous optez pour le paiement en ligne. Enfin si vous souhaitez modifier votre déclaration, il sera possible de le faire à partir du 1er août.



Autres dates à retenir en cette année 2017, le 15 mai, qui sonnera le paiement du 2ème tiers de l'impôt sur le revenu. Un mois plus tard, le 15 juin, est fixée la date limite de déclaration mais aussi de paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), uniquement pour les patrimoines dont la valeur nette taxable est supérieure à 2.570.000 euros. Pour ceux dont les patrimoines ont une valeur nette comprise entre 1,3 millions et 2.570.000 euros, l'échéance s'étend jusqu'au 15 septembre et même au 20, si le contribuable opte pour le paiement sur internet ou via sa tablette ou son smartphone.

Taxe foncière avant le 16 octobre, taxe d'habitation avant le 15 novembre

En fin d'année, il faudra s'acquitter de la taxe foncière avant le 16 octobre, puis, le 15 novembre, ce sera la date limite pour régler sa taxe d'habitation ainsi que la redevance audiovisuelle. Enfin, lors du dernier mois de l'année, les Français propriétaires d'un logement vacant devront régler la taxe correspondante avant le 15 décembre 2017.



Et si vous souhaitez connaître le montant dont vous devez vous acquitter concernant l'impôt sur le revenu, le ministère a mis en place un simulateur, qui tient compte des nouveautés fiscales comme la baisse de 20% pour les classes moyennes ou encore la généralisation du crédit d'impôt de 50% accordé pour l'emploi d'un salarié à domicile.