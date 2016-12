Le ou la prochain(e) président(e) de la République devra tenter de réconcilier les Français avec l'impôt sur le revenu.

par Martial You publié le 27/12/2016 à 10:46

C'est l'un des principaux contentieux du quinquennat Hollande. Malgré les apparences il ne s'agit pas du thème du chômage, mais du "ras-le-bol fiscal", théorisé par Pierre Moscovici. Ce qui a ulcéré les Français, c'est notamment le fait que l'on termine ce mandat avec moins d'un Français sur deux qui paie l'impôt, autrement dit il y a aujourd'hui une minorité de Français qui s'acquittent aujourd'hui de leur impôt et ont le sentiment d'être des moutons, au profit d'autres qu'eux.



Ce quinquennat aura finalement fractionné la société à cause de la fiscalité. Il est évident qu'au cours de la présidence Hollande, les impôts d'un grand nombre de ménages français ont augmenté. Le taux de prélèvement obligatoire est passé de 43,8% en 2012 à 44,5% aujourd'hui. Le gouvernement a mal communiqué, voulant encore apparaître de gauche, mais décidant finalement très tard de sa politique fiscale, trop tard sans doute, en assumant un soutien massif aux entreprises.



Un trop plein d'impôts qui poussent certains foyers à chercher des stratégies dans les niches fiscales pour payer moins. Si ce n'est pas forcément mauvais pour l'économie globale du pays, c'est mauvais pour la cohésion démocratique du pays. On a été élevé dans le mythe que notre impôt servait à entretenir des hôpitaux ou des écoles, à faire des routes, des ponts... Que l'impôt avait un rôle citoyen, était un ciment républicain. Alors il faudrait que tout le monde paye des impôts, mais surtout que ça se voit.