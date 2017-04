publié le 12/04/2017 à 08:21

Les Français n'étaient jusqu'en 2016 que largement incités à se rendre sur internet pour faire leur déclaration d'impôts. Depuis, ils sont obligés de le faire dès que le revenu fiscal de référence est supérieur à 28.000 euros. Si vous êtes concernés et que vous envoyez tout de même une déclaration sur papier par voie postale, une amende est prévue, bien qu'une certaine tolérance sera appliquée.



"Une dérogation est prévue pour les personnes possédant un accès Internet, mais n’étant pas assez familière avec cet outil pour déclarer leurs revenus en ligne. Elles pourront l’indiquer à l’administration, en cochant une case sur leur déclaration, et conserveront alors la possibilité de produire une déclaration sur papier", expliquait l'avocat Guillaume Poulain aux Échos en 2016.

Un email d'information a déjà été envoyé à plusieurs usagers et va arriver dans les boîtes de toutes les personnes concernées dans les jours à venir.

Bientôt le prélèvement à la source

Les dates limites vont jusqu'au 23 mai pour les départements compris entre 1 et 19, jusqu'au 30 mai pour les départements de 20 à 49 et jusqu'au 6 juin pour ceux entre 50 et 974/976. Pour toute modification, vous pourrez le faire à partir du 1er août (voir les modalités).



La télédéclaration devrait devenir obligatoire pour tous les contribuables à partir de 2019. Même si la déclaration à la source sera mise en place à partir de 2018, les Français devront toujours fournir une déclaration de revenus pour calculer le taux prélevé sur leurs salaires.