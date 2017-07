publié le 06/07/2017 à 00:09

Plus besoin de se rendre à la pharmacie, désormais les habitants de la cité phocéenne pourront se faire livrer leurs médicaments prescrits par ordonnance à domicile. Selon une information révélée par Le Parisien, le groupe Pharmabest met en place la livraison de médicaments à domicile en partenariat avec La Poste. Baptisé "Pharmabest@home", ce dispositif devrait notamment permettre aux personnes malades et aux personnes âgées qui ne peuvent se déplacer de recevoir les produits dont elles ont besoin.



Le principe est simple. Pour bénéficier de ce service, il suffit de télécharger l'application mobile "Pharmabest". Après s'être identifié sur la plate-forme numérique, le client doit transmettre son ordonnance et renseigner ses coordonnées en ligne. Une fois ces démarches effectuées, le groupe d'officines se charge d'effectuer la commande.

"Le pharmacien fera ensuite son travail : contrôle de l'ordonnance et délivrance sous la forme d'une enveloppe opaque et scellée pour respecter l'obligation de confidentialité", explique Alain Styl au Parisien. La livraison est par la suite effectuée par un facteur de La Poste.



"50 000 livraisons la première année"

L'objectif fixé par Alain Styl, directeur général de Pharmabest, est de "50 000 livraisons la première année". Bien sûr, ce service à un coût. Pour un colis de 3 kg maximum, les clients devront débourser 7 €. "C'est un nouveau levier de croissance pour la Poste", admet Guillaume Bosc, responsable des projets innovants à la Poste.





En France, cette initiative n'est pas nouvelle. A Bordeaux (Gironde), depuis octobre dernier, le site MeSoigner.fr et le groupe médical Medissimo s'associaient eux aussi à La Poste pour proposer la livraisons de médicaments.