ÉDITO - Le "défi de glace et sel", nouvelle bravade de cour de récréation lancée sur Facebook, est aussi stupide que dangereuse.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 02/02/2017 à 11:42

"Des adolescents s'aspergent le bras de sel et appliquent dessus un ou plusieurs glaçons. C'est douloureux, ils se filment, et il faut tenir le plus longtemps possible au risque de se brûler la peau parfois au second degré", explique Pascal Praud pour décrire le concept du "Ice and Salt Challenge" ("défi de glace et sel", en français). "La nouvelle occupation des cours d'école est navrante, affligeante, comme une époque qui a remplacé les romans d'aventure par les téléphones portables, les sports de ballon par des jeux virtuels, et les cours de latin par les défis de Facebook", se désole-t-il.



"Nos enfants débloquent, aspirés par le néant", clame le journaliste. "On peut rire, on peut pleurer, on peut aussi essayer de comprendre. Et si les moins de 25 ans aimaient se faire mal ? Et si l'auto-destruction devenait leur ambition ?", lance-t-il.



"À quand l'épreuve du feu façon immolation ? À condition de se filmer, bien évidemment !", lâche Pascal Praud ironiquement. "Histoire de changer le cours des choses, je propose un 'Grammaire Challenge'. Et même on dirait "défi de grammaire'. Qu'en pensez-vous ?", propose-t-il. Ce serait "instructif et sans danger", assure-t-il en guise de conclusion.